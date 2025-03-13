Банки предложили изменить правила заморозки счетов для борьбы с мошенниками

Кредитные организации обратились к Центробанку с инициативой предоставить им право приостанавливать операции по счетам получателей при обнаружении признаков мошеннических действий. Соответствующее предложение содержится в обращении Национального совета финансового рынка (НСФР) в адрес регулятора, передает РБК.

Предлагается временно замораживать переводы на сумму от 10 до 50 тыс. руб. на сутки, а более крупные суммы — на двое суток. В случае подтверждения факта несанкционированного перевода деньги должны быть возвращены отправителю.

Согласно предложению, при получении заявления от отправителя о неправомерном переводе банк получателя сможет автоматически заблокировать всю сумму на счете на 48 часов.

Кроме того, предлагается ввести 30-дневный запрет на закрытие счета и вывод остатка средств при наличии такого заявления.

По мнению главы НСФР Андрея Емелина, блокировка счетов получателей необходима для оперативного возврата похищенных средств жертвам мошенничества.

Он подчеркнул, что мошенники мгновенно выводят украденные деньги, поэтому банк получателя должен иметь возможность блокировать подозрительные счета клиентов, как это сейчас делают банки отправителей.

Емелин отметил, что действующее законодательство допускает исполнение платежа в течение трех дней, поэтому блокировка на 48 часов не противоречит текущим нормам.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, звонящих под предлогом замены ключей от домофона.