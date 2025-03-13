Россиян предупредили о мошенниках, звонящих под предлогом замены ключей от домофона

В интервью РИА Новости Антон Немкин, член комитета Государственной Думы по информационной политике и федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия», поведал , что в последнее время участились случаи мошенничества, когда злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками управляющей компании. Под предлогом установки личного кода от домофона они получают доступ к аккаунту жертвы в «Госуслугах» с помощью кода из SMS-сообщения.

По его словам, мошенники утверждают, что у каждой квартиры будет свой уникальный код для домофона, и этот код якобы должен быть передан человеку в личном сообщении.

«Пришел? Назовите пожалуйста, чтобы закодировать ваши магнитные ключи. Однако вместо новых ключей жертва получает только новые проблемы и украденный аккаунт на „Госуслугах“, — предупредил Немкин.

По словам Немкина, в этой ситуации злоумышленники используют тактику, которая основана на создании атмосферы страха, спешки и иллюзии разумности своих действий.

Ранее жителям Подмосковья рассказали, как мошенники используют паспортные данные для кражи денег.