Банки РФ с июня ввели приостановку небольших частых переводов на карту

В России с 1 июня введено правило, по которому банки имеют право приостановить частые переводы на карту небольших сумм. Об этом сообщила сенатор Ольга Епифанова, ее рассказ привела «Газета.ру».

Такое правило вводится по инициативе Росфинмониторинга. Он наделяется правом приостанавливать те переводы, которые кажутся подозрительными. По словам Епифановой, будут блокироваться переводы, которые сочтут легализацией денег, полученных незаконным путем, либо финансированием экстремизма.

«Под ограничения могут попасть даже законные переводы, если они покажутся подозрительными: частые мелкие поступления, переводы от разных людей без объяснений, возвраты долгов без подтверждающих документов или нестандартные траты», — указала она.

Сенатор добавила, что обычный срок приостановки не должен превышать 10 дней. В некоторых случаях он может доходить до 30 дней. Подобное правило введено с 1 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что киберпреступники начали применять опасное приложение SuperCard, чтобы похищать деньги у россиян, перехватывая трафик NFC. Это приложение распространяется через даркнет, и после его установки на устройство пользователь может потерять свои средства. В мае 2025 года были отмечены первые попытки несанкционированного доступа к счетам клиентов российских банков с использованием этой технологии.