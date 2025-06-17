Россиян стали атаковать новым вредоносным ПО SuperCard

Киберпреступники начали применять опасное приложение SuperCard, чтобы похищать деньги у россиян, перехватывая трафик NFC. Это приложение распространяется через даркнет, и после его установки на устройство пользователь может потерять свои средства. Первые случаи использования этого приложения были зафиксированы в мае 2025 года.

Как передает РБК, ссылаясь на информацию, полученную от пресс-службы компании F-6, которая занимается разработкой технологий для противодействия киберпреступлениям, преступники стали активно использовать новое вредоносное приложение SuperCard для кражи денег с банковских счетов российских граждан, перехватывая трафик NFC.

Как сообщили представители F-6, «приложение дает практически 100-процентную возможность злоумышленникам получать доступ к данным банковских карт путем ловкого перехвата NFC-трафика. Впоследствии они могут использовать эти данные для кражи средств с банковских счетов российских пользователей».

В мае 2025 года были отмечены первые попытки несанкционированного доступа к счетам клиентов российских банков с использованием технологии SuperCard.

В компании F-6 подчеркивают, что приложение SuperCard и его ключевая составляющая — программа NFCGate — изначально разрабатывались для отслеживания и анализа NFC-трафика. Однако впоследствии они начали применяться в противоправных целях.

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