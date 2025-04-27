Банный комплекс загорелся на востоке Москвы, КА-32 вылетели на тушение

На Яузской аллее на востоке Москвы начался пожар в банях, горят как минимум семь строений. Об этом сообщает столичный МЧС.

Стало известно, что «Усадьба Банная» с деревянными теремами в районе Богородское загорелось днем, 27 апреля. Огонь охватил семь строений минимум. По данным Shot, причиной пожара мог стать перегрев трубы и дальнейшее возгорание в срубе.

Пожару присвоили второй ранг сложности: огонь распространился на 1500 квадратов. Наготове авиация МЧС, несколько вертолетов КА-32, по данным канала, вылетели. Также в пути пожарный поезд.

По предварительной информации, пострадавших и жертв нет. На месте продолжают работать экстренные службы, больше 50 спасателей и 15 спецмашин.

Ранее сообщалось, что Путин направит несколько бортов МЧС для тушения пожара в порту Шахид-Раджаи.