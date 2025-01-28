Барда-рокера оштрафовали за посты о дискредитации ВС России

Музыкант и исполнитель Андрей Буянов получил сразу 10 административных наказаний в виде штрафов за свои посты в социальной сети по поводу спецоперации. Об этом сообщило РИА Новости.

Буянов выступает в одной из бард-рок-групп, и он позволил себе критические замечания в постах, которые выкладывал в соцсети «Вконтакте». Нагатинский районный суд города Москвы рассмотрел его дело 27 января и вынес решение о наложении на артиста сразу 10 штрафов за дискредитацию ВС РФ. Представители суда не смогли сообщить общую сумму взысканий. По имеющимся данным, наказание может достигать в общей сложности 500 тыс. руб.

Сам Буянов признал вину. Он не стал оспаривать те обстоятельства, которые были внесены в протокол судебного заседания.

Ранее сообщалось, что москвича оштрафовали за нацистское приветствие в столичном метро. Он совершил правонарушение в новогоднюю ночь, делая характерные жесты и выкрикивая нацистские приветствия.