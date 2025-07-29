В Туве ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В связи с критической ситуацией, вызванной лесными пожарами, на всей территории Республики Тыва был введен режим ЧС регионального масштаба. Об этом проинформировал глава республики Владислав Ховалыг в своем телеграм-канале.

По его словам, только за последние сутки в регионе было зафиксировано 24 очага природных возгораний, охвативших общую площадь в 870 гектаров. Ховалыг подчеркнул, что аномально жаркая и засушливая погода стала катализатором для распространения лесных пожаров.

Как отмечается в официальном заявлении, главной причиной возникновения пожаров стали сухие грозы.

Глава республики также сообщил, что министерство лесного хозяйства и природопользования активно сотрудничает с муниципальными образованиями для ликвидации возгораний. Кроме того, власти Тувы обратились за поддержкой к соседним субъектам Российской Федерации.

В завершение своего обращения Владислав Ховалыг призвал жителей республики проявить сознательность и временно отказаться от посещения лесных массивов, выразив надежду на их понимание и содействие.

Для помощи в ликвидации пожаров направили более 50 парашютистов и десантников Федеральной Авиалесоохраны, в Туву перебрасывают федеральные силы Красноярского края и Хакасии, сообщили в Федеральной Авиалесоохране.

Ранее сообщалось, что лесная охрана в Московской области провела почти 1,5 тыс. патрулирований.