Глава СК потребовал возбуждения дела против судьи

Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета РФ, обратился за санкцией на возбуждение уголовного преследования в отношении Альберта Тришкина, судьи, работающего во 2-м Западном окружном военном суде. Данный вопрос включен в повестку заседания Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС), которое состоится 16 июля.

Судью обвиняют в нанесении вреда здоровью средней степени тяжести, мотивированном хулиганскими побуждениями и ненавистью к определенной социальной группе, с использованием оружия.

Детали инцидента пока не разглашаются. Согласно пунктам «д», «е» и «з» части 2 статьи 112 Уголовного кодекса, Тришкину может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

До перехода в военный суд Альберт Тришкин был заместителем председателя Мещанского районного суда Москвы. В настоящее время он занимается рассмотрением уголовного дела в отношении Сергея Удальцова, координатора «Левого фронта», обвиняемого в оправдании терроризма.

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