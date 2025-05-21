Бастрыкин перечислил страны, откуда больше всего приехало наемников на Украину

Соединенные Штаты, Канада, Грузия и Великобритания лидируют по количеству иностранных наемников, которые воюют в рядах украинской армии. Об этом сообщил глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин. Его слова привел ТАСС.

Глава СК РФ выступил на Международном молодежном юридическом форуме, который проходит в Санкт-Петербурге.

«Наибольшее количество наемников пришло в ВСУ из Грузии — 712 человек, из Великобритании — 694, из США — 816, из Канады — 719», — указал он.

Бастрыкин добавил, что его ведомством было проведено расследование по 127 уголовным делам о наемничестве. В итоге были вынесены обвинительные заключения в отношении 97 человек. 42 из их являются грузинскими гражданами, еще 13 подданными Соединенных Штатов. Другие осужденные наемники приехали из Латвии, Британии, Франции, Финляндии, Литвы и Австралии.

Ранее Бастрыкин назвал число погибших мирных граждан в российских регионах в результате атак ВСУ. ПО его словам, с начала СВО на российской территории убит 621 мирный житель, среди них 38 несовершеннолетних. Ранения получили как минимум 3217 человек, в их числе 249 детей.