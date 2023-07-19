Бастрыкин поручил доложить о ходе дел об издевательствах воспитателей в детсаду в Красногорске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил сотрудникам СК предоставить доклад о ходе расследования уголовных дел по факту нарушения прав детей в детсаду в подмосковном Красногорске.

Как сообщила пресс-служба ведомства, поводом стал репортаж в эфире одного из федеральных телеканалов. В сюжете говорилось о том, что воспитатели запугивают детей, при этом они используют в речи нецензурную брань.

По данным телеканала РЕН ТВ, обо всех вышеперечисленных фактах родители узнали благодаря спрятанному в игрушке диктофону.

Уголовные дела по факту случившегося возбудило Главное следственное управление СК РФ по Московской области.

Ранее сообщалось, что пятилетний ребенок из Подмосковья утонул в аквапарке под Смоленском. Мальчик был без спасательного жилета. Он вылетел за пределы батута.