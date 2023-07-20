Бастрыкин поручил предоставить доклад о драке рабочих на стройке в подмосковном ЖК

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о происшествии на стройплощадке одного из жилых комплексов в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что в Ленинском округе произошла массовая драка, которую устроили мигранты. В потасовке, по данным журналистов, участвовали около двадцати человек — работники близлежащей стройки. Также сообщалось, что в ходе инцидента прозвучали звуки, похожие на выстрелы.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личности участников драки. Проверки по факту произошедшего организовало Главное следственное управление СК РФ по Московской области.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье будут судить местного жителя, который пытался скрыть убийство своей семьи, в том числе троих детей, взрывом бытового газа в одной из многоэтажек в Ступино.