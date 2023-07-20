Около 20 человек устроили конфликт со стрельбой во дворе ЖК в Ленинском округе

Во дворе одного из жилых комплексов в деревне Дрожжино Ленинского городского округа произошел конфликт со стрельбой из травматического пистолета. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщил ТАСС .

По информации собеседника агентства, в разборках участвовали около двадцати человек, которые громко кричали и оскорбительно высказывались в адрес друг друга. По предварительным данным, конфликт произошел между мигрантами.

На место оперативно прибыли полицейские, однако участники инцидента к этому времени скрылись. Сотрудники правоохранительных органов опросили свидетелей. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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