Около 20 человек устроили конфликт со стрельбой во дворе ЖК в Ленинском округе
ТАСС: около 20 человек устроили конфликт со стрельбой во дворе ЖК в Подмосковье
Фото: [©Мария Девахина/РИА Новости]
Во дворе одного из жилых комплексов в деревне Дрожжино Ленинского городского округа произошел конфликт со стрельбой из травматического пистолета. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщил ТАСС.
По информации собеседника агентства, в разборках участвовали около двадцати человек, которые громко кричали и оскорбительно высказывались в адрес друг друга. По предварительным данным, конфликт произошел между мигрантами.
На место оперативно прибыли полицейские, однако участники инцидента к этому времени скрылись. Сотрудники правоохранительных органов опросили свидетелей. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали подозреваемых в краже у пенсионерки ста тысяч рублей.