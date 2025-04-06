Бастрыкин потребовал отчет о расследовании нападения на девочку в Иркутске

Александр Бастрыкин, руководитель Следственного комитета РФ, поручил подготовить отчет о ходе расследования дела о нападении на восьмилетнюю девочку в Иркутске. Об этом сообщил телеграм-канал пресс-службы ведомства.

Согласно информации, полученной от следователей, инцидент произошел 3 апреля: 35-летний мужчина совершил нападение на школьницу в подъезде жилого дома, когда она направлялась на дополнительные занятия. Благодаря крикам жертвы, злоумышленник был вынужден скрыться.

Однако, нападавший не покинул место преступления, а стал ожидать девочку у входа в подъезд. Школьница, в свою очередь, сообщила о произошедшем своим родителям по телефону. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов вместе с отцом девочки оперативно задержали преступника.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство несовершеннолетнего. Анатолию Ситникову, главе регионального управления СК, предписано предоставить подробный отчет о продвижении следствия.

Ранее сообщалось, что в ЛО мужчина застрелил приемного сына и двоих жителей деревни.