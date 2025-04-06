В Ленобласти мужчина застрелил троих человек и ушел спать

В деревне Липная Горка, расположенной в Ленинградской области, 57-летний мужчина, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, совершил жестокое убийство трех человек, используя охотничье ружье «Вепрь». Об этом сообщил телеграм-канал «Mash на Мойке».

Согласно данным издания, изначально жертвой преступника стал его приемный сын. После этого злоумышленник произвел выстрелы еще в двух жителей Тихвинского района, которые скончались от полученных ранений. Один человек, 74-летний пенсионер, остался жив, но был доставлен в больницу в критическом состоянии.

По информации авторов публикации, причиной трагедии стали старые обиды, которые всплыли в памяти мужчины, находящегося под воздействием алкоголя. Совершив преступление, он вернулся в свой дом и уснул.

В ходе расследования выяснилось, что на имя мужчины зарегистрировано пять единиц оружия. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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