Бастрыкин: телефоны соучастников теракта в «Крокусе» помогли установить важные данные
Бастрыкин рассказал о «пользе» телефонов соучастников теракта в «Крокусе»
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Следственный комитет РФ завершил сбор всех необходимых сведений из мобильных устройств соучастников теракта, произошедшего 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске.
Об этом в комментарии «Комсомольской правде» сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин. Он отметил, что, несмотря на попытки преступников уничтожить свои телефоны, эксперты смогли восстановить важные данные, которые помогут в дальнейших расследованиях.
В рамках уголовного дела эксперты проанализировали несколько сотен носителей информации, благодаря чему следователи получили четкую картину по подготовке к преступлению.
Теракт в Красногорске унес жизни минимум 145 человек. Террористы безжалостно стреляли по безоружным, после чего устроили в концертном зале пожар.
Как отметил Бастрыкин, расследование продолжается, и следствие надеется раскрыть все детали этого акта насилия и привлечь всех виновных к ответственности.
Ранее сообщалось, что четверо фигурантов дела о теракте в «Крокусе» состояли в «Вилаят Хорасан»*.
*террористическая организация, запрещенная в РФ.