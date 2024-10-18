Бастрыкин: телефоны соучастников теракта в «Крокусе» помогли установить важные данные

Следственный комитет РФ завершил сбор всех необходимых сведений из мобильных устройств соучастников теракта, произошедшего 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске.

Об этом в комментарии «Комсомольской правде» сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин. Он отметил, что, несмотря на попытки преступников уничтожить свои телефоны, эксперты смогли восстановить важные данные, которые помогут в дальнейших расследованиях.

В рамках уголовного дела эксперты проанализировали несколько сотен носителей информации, благодаря чему следователи получили четкую картину по подготовке к преступлению.

Теракт в Красногорске унес жизни минимум 145 человек. Террористы безжалостно стреляли по безоружным, после чего устроили в концертном зале пожар.

Как отметил Бастрыкин, расследование продолжается, и следствие надеется раскрыть все детали этого акта насилия и привлечь всех виновных к ответственности.

Ранее сообщалось, что четверо фигурантов дела о теракте в «Крокусе» состояли в «Вилаят Хорасан»*.

*террористическая организация, запрещенная в РФ.