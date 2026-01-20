Бастрыкин взял на контроль дело о побеге подростка, обвиняемого в убийстве на Урале

По данным портала E1.RU, трагедия произошла в сочельник. 15-летний школьник, по версии следствия, напал с ножом на 47-летнюю местную жительницу, которая возвращалась домой с продуктами для праздничного стола. Юноша нанес женщине удар в живот и скрылся с места преступления. Пострадавшую госпитализировали, однако спустя несколько дней она скончалась в больнице.

СК возбудил уголовное дело об убийстве. Несовершеннолетнему обвиняемому избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако 14 января подросток совершил побег. Спустя пять дней, 19 января, его обнаружили и задержали в одной из квартир, где он находился на праздновании дня рождения своего друга. После этого фигуранта вновь доставили в следственные органы. Теперь расследование этого дела, осложненное попыткой уклонения от следствия, находится на личном контроле председателя СКР.

