Бастрыкин взял на контроль дело о врачебной халатности на Сахалине

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного в Сахалинской области по факту некачественного оказания медицинских услуг. Об этом сообщили в СКР, пишут ВЕСТИ .

По данным ведомства, местной жительнице провели операцию, после которой ее состояние значительно ухудшилось. Пациентке потребовалось повторное хирургическое вмешательство и продолжительное лечение. Кроме того, женщина заявила о возможных мошеннических действиях со стороны врача, который, по ее словам, потребовал перевести ему часть оплаты за терапию.

Уголовное дело расследуется по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе следствия.

