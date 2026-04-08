Загадочное исчезновение участника СВО в Кузбассе взяли на контроль в СК РФ

В Кемеровской области расследуется уголовное дело о пропаже 23-летнего Героя России. Как передает VSE42.Ru , глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил ход расследования на личный контроль.

В городе Юрга днем 3 апреля пропал участник специальной военной операции, Герой России Алексей Асылханов. С тех пор его местонахождение остается неизвестным.

По факту произошедшего в Следственном управлении СК по Кузбассу возбудили уголовное дело. Следователи уже провели осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей. Поиски мужчины продолжаются, обстоятельства случившегося устанавливаются.

Александр Бастрыкин не только поставил расследование на контроль, но и потребовал оперативный доклад об установленных обстоятельствах. Ранее супруга Алексея Асылханова рассказывала, получал ли он угрозы перед своим исчезновением.

Ранее сообщалось, что жена пропавшего героя России и участника СВО Асылханова, как выяснили СМИ, не сразу обратилась в полицию.