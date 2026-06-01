Бастрыкин взял на контроль дело о жестоком убийстве подростка в лесу

В Кемеровской области задержаны трое мужчин, подозреваемых в убийстве 17-летнего подростка. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о расследовании этого резонансного преступления, пишет VSE42.Ru .

Трагедия разыгралась в ночь на 31 мая. Тело несовершеннолетнего с огнестрельным ранением головы обнаружили в лесном массиве неподалеку от села Междугорное Крапивинского округа. Следователи незамедлительно приступили к отработке версий.

В ходе оперативно-следственных мероприятий установлены трое причастных мужчин. По версии следствия, один из них находился на охоте и целенаправленно произвел выстрел в сторону потерпевшего. Двое других, судя по имеющимся данным, навели его на цель.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Все трое фигурантов уже задержаны. В настоящее время следователи решают вопрос о предъявлении официальных обвинений и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Внимание к делу на федеральном уровне объясняет его характер. Александр Бастрыкин затребовал подробный доклад о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах.

