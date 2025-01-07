Бастрыкин взял под личный контроль дело о проживающих на лестнице жилого дома в Тюмени мигрантах

В Тюмени возбудили уголовные дела в отношении иностранцев, которые самовольно поселились на лестнице в многоквартирном доме. Их взял под свой личный контроль Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета РФ. Об этом сообщила «Российская газета».

В одном из многоквартирных домов Тюмени иностранные граждане поселились прямо на лестнице. Это создало угрозу порядку и безопасности. Региональное управление Следкома уже заявило о том, что по данному делу возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Также следователи запланировали проверить действия лиц, которые отвечают за охрану общественного порядка. Их могут обвинить в халатности.

Все эти дела взял под свой личный контроль Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета России. Он также поручил главе регионального управления Александру Кублякову доложить о ходе расследования по обоим делам.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин взял под свой контроль массовое отравление детей на базе отдыха в Тобольске. По предварительным данным, отравление произошло во время купания в бассейне, 15 ребятишек с предварительным диагнозом «отравление парами хлора» доставили в больницу.