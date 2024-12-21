Бастрыкин займется делом отравлением детей на базе отдыха в Тобольске

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил предоставить отчет о ходе расследования уголовного дела, связанного с отравлением детей на базе отдыха в городе Тобольске, расположенном в Тюменской области. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в официальном аккаунте ведомства в социальной сети.

Как пояснили в СК, к настоящему времени в ходе проверки установлено, что компания взрослых с детьми купались в бассейне на территории базы. После водных процедур все они почувствовали сильное недомогание. Отравление проявилось кашлем, покраснением глаз, кожных покровов и тошнотой. Всех детей от 9 до 11 лет, есть даже трехмесячный грудничок, доставили в клиники в состоянии средней тяжести.

«Председателю СК России будет доложено о ходе расследования уголовного дела по факту массового отравления детей в Тюменской области. 15 детей и две взрослых женщины были госпитализированы в больницу с предварительным диагнозом „отравление парами хлора“», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что по факту отравления людей в бассейне в Тобольске Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. А позднее стало известно, что число пострадавших от хлора выросло до 18 человек.