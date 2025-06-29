Бастрыкин запросил доклад о ДТП с маршруткой в Кисловодске

После аварии в Кисловодске, глава Следственного комитета Российской Федерации запросил детальный отчет о ходе расследования обстоятельств произошедшего.

27 июня в Кисловодске случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором получили травмы несколько человек. Участником аварии стал маршрутный автобус с пассажирами на борту. Четверо пострадавших были экстренно госпитализированы с места происшествия.

Предварительное заключение Государственной инспекции безопасности дорожного движения указывает на то, что водитель маршрутного такси потерял контроль над транспортным средством, что привело к столкновению с грузовым автомобилем, припаркованным у края дороги. После этого грузовик по инерции ударил легковой автомобиль, стоявший впереди.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин проявил интерес к данному инциденту и распорядился предоставить ему информацию о текущем статусе проверки, начатой в связи с аварией. В настоящее время краевые следственные органы ведомства проводят соответствующие мероприятия по установлению всех обстоятельств.

Ранее сообщалось, что в результате тройного ДТП в Кисловодске пострадали восемь человек.