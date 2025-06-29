В результате тройного ДТП в Кисловодске пострадали восемь человек

В Кисловодске в результате столкновения трех транспортных средств травмы получили восемь человек. Об этом сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев в своем телеграм-канале.

«ДТП с пострадавшими, 8 человек, напротив стадиона», — рассказал мэр курорта.

Фотографии с места дорожного происшествия были размещены мэром в его личном канале.

Согласно предварительной информации, водитель автобуса «ГАЗ», курсировавшего по городскому маршруту, потерял контроль над транспортным средством и врезался в автомобиль «Лада Гранта», который находился впереди.

Водитель маршрутного такси и трое его пассажиров были госпитализированы. В настоящее время медики проводят их осмотр.

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