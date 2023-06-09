Бастрыкину предоставят доклад о нарушении прав сотрудников частного детсада в Подмосковье

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе проверки, начатой после появления в СМИ информации о нарушении прав граждан со стороны директора частного детсада в Подмосковье.

В пресс-службе ведомства сообщили, что в эфире одного из федеральных телеканалов вышел репортаж о том, что сотрудники частного детского сада жалуются на невыплату зарплаты, а родители детей из Королева и Мытищ заявили, что директор дошкольного учреждения отказывается возвращать деньги за не оказанные услуги.

По данным журналистов, директор владеет несколькими частными детсадами в Московской области. По предварительным данным, она могла искусственно ликвидировать юрлицо и осуществлять мошеннические схемы.

Следователи Главного следственного управления СК России по Московской области начали проверку по данной информации.

Ранее сообщалось, что в городском округе Королев задержали троих подозреваемых в телефонном мошенничестве в отношении 84-летней пенсионерки.