Батальон Ивана Пащенко уничтожил более 500 украинских военнослужащих и освободил несколько стратегически важных населённых пунктов. За проявленные отвагу и стойкость подполковник был удостоен звания Героя России. Об этом пишет ТАСС.

«В августе 2024 года батальон под командованием подполковника Ивана Пащенко совершил марш с донецкого направления в район Курской области. Оперативно вникнув в обстановку, офицер организовал нанесение контрударов по вражеским диверсионно-разведывательным группам и освободил ряд населенных пунктов», — сообшили в Минобороны.

В ходе первых операций, под его командованием было ликвидировано шесть бронетранспортеров (БТР), одна боевая машина пехоты (БМП), пять зарубежных боевых бронированных машин, а также более 200 солдат противника. Военные батальона также захватили важные трофеи – две радиостанции и секретную документацию ВСУ.

Дальнейшие наступательные действия привели к освобождению ещё одного населённого пункта на территории Курской области. В этих боях батальоном были уничтожены три БТР, одна БМП, три бронированные машины, а также более 140 солдат ВСУ. Среди трофеев оказался броневик канадского производства Roshel, захваченный в рабочем состоянии.

«В дальнейшем штурмовые группы батальона, продолжая выполнять боевую задачу по уничтожению вражеских подразделений, вторгшихся в Курскую область, в ходе боев и вытеснения противника с нашей территории уничтожили два БТР, три боевые бронированные машины и более 200 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Одиннадцать неонацистов были взяты в плен», — добавили в Минобороны.

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