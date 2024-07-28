Два батальона ВСУ самостоятельно приняли решение о побеге с позиций у населенных пунктов Лозоватское и Прогресс в ДНР. О непослушных вояках заявил британский эксперт Александр Меркурис, сообщает РИА Новости .

По словам эксперта, место между поселками Лозоватским и Прогрессом взяли в котел, российская армия окружила местность вместе с ВСУшниками. Однако бойцы решили не идти на смерть, а сбежать вопреки приказам командиров. Целых два батальона ослушались и покинули район.

Напомним, что об освобождении двух населенных пунктов в ДНР, Евгеновки и Прогресса, стало известно 28 июля. В Минобороны РФ сообщили, что свою миссию с успехов выполнили подразделения группировки войск «Центр».

Ранее сообщалось, что флаг России украсил освобожденную Красногоровку.