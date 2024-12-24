Baza: БПЛА столкнулся со зданием академии МВД в Нижнем Новгороде

Беспилотник столкнулся со зданием академии МВД, расположенном на Анкудиновском шоссе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

В результате инцидента не произошло ни взрыва, ни пожара — по предварительным данным, дрон не был оснащен взрывным устройством.

По словам источников, учебный процесс был приостановлен, и курсантов эвакуировали в укрытие. В место падения БПЛА были направлены специалисты. На данный момент нет сведений о пострадавших или ущербе.

В академии МВД вскоре уточнили, что в учреждении проходили учения. Предположительно, во время данных учений произошла осечка, что и привело к падению дрона на здание.

Ранее сообщалось, что над территорией России за ночь на 24 декабря силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре вражеских беспилотника.