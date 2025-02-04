Baza: девятиклассник из Москвы отдал мошенникам драгоценности матери

Учащийся девятого класса из Москвы поверил мошенникам, которые ему позвонили якобы из компании «Мегафон», и передал им драгоценности матери. Детали инцидента сообщает телеграм-канал Baza.

Стало известно, что 31 января женщина пришла с работы домой и, когда мыла руки, то заметила пустующую шкатулку рядом. Обычно в ней лежали кольца с бриллиантами, рубинами и фианитами, жемчужные серьги и другие украшения. Когда женщина поинтересовалась у своего ребенка, то тот помрачнел и все рассказал.

По его словам, мошенники убедили его в том, что договор на обслуживание номера заканчивается, и ему надо назвать код из СМС, пока номер еще не удален. Потом ему позвонили якобы из «Госуслуг» и стали угрожать тем, что если что-то ценное будет обнаружено в доме, то у родителей будут неприятности. Тут-то школьник рассказал о шкатулке, которую потом передал аферистам.

Ранее стало известо, что мошенники все чаще начали присваивать детские выплаты в России.