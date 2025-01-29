Baza: дроны ВСУ атаковали Нижегородскую область, над нефтебазой в Кстово зарево огня

Беспилотники Вооруженных сил Украины нанесли удар по Нижегородской области. Жители региона сообщают о том, что слышали взрывы. Об этом передает Baza.

По предварительным данным, беспилотные летательные аппараты упали в районе нефтебазы, расположенной в Кстово. Очевидцы сообщают о возгорании. Над территорией нефтебазы наблюдается интенсивное пламя.

Официальные сведения пока не поступали.

Ранее сообщалось, что силами ПВО сбиты шесть БПЛА над Тверской областью. Об этом в своем аккаунте написал губернатор региона Игорь Руденя. Сообщается, что беспилотники врага были сбиты неподалеку от города Торопец, который ранее уже подвергался атаке ВСУ.

Как отметил Руденя, ПВО сработала на опережение, ликвидировав в небе авиатехнику противника. В ходе атаки обошлось без пострадавших и повреждений на земле.