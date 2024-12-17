Baza: капитана танкера «Волгонефть-212» задержали за нарушение норм безопасности
Baza: капитана танкера «Волгонефть-212» отправят на суд из больницы
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Капитана танкера «Волгонефть-212» задержали. Его передадут в Симферополь сразу из анапской больницы, как сообщили источники телеграм-канала «Baza».
Капитан Леонид Волегов стал фигурантом уголовного дела, связанного с нарушением норм безопасности при движении и эксплуатации морского транспорта, которое привело к трагической смерти человека.
Дело было открыто после аварии «Волгонефти-212», в результате которой погиб один из членов экипажа. Он уже успел дать первые показания.
В момент катастрофы Волегов оказался в воде с мазутом, потерял сознание и получил обморожение. Его удалось спасти и доставить в больницу Анапы.
По информации источников, после лечения его напрямую привезут в Симферополь, где будет решаться вопрос о назначении меры пресечения.
Ранее сообщалось, что с побережья Анапы собрали почти тонну замазученного грунта. Для защиты лимана в районе Благовещенской от нефтяного загрязнения планируется быстро установить боновые заграждения длиной 150-200 м в области Бугазской косы.