С побережья Анапы собрали почти тонну замазученного грунта

Спасатели Федеральной службы спасения на море и МЧС России продолжают бороться с последствиями аварии танкеров в Черном море. Как сообщило ведомство, уже собрана почти тонна загрязненного грунта с побережья.

Для защиты лимана в районе Благовещенской от нефтяного загрязнения планируется быстро установить боновые заграждения длиной 150-200 м в области Бугазской косы.

В Морспасслужбе сообщили о проведении расчетов для моделирования возможного распространения загрязняющих веществ, если произойдет утечка из танков аварийного судна «Волгонефть-239».

Моделирование предоставляет данные о движении и расширении нефтяного пятна на водной поверхности. Параллельно осуществляется спутниковый мониторинг, который помогает выявлять загрязнения нефтепродуктами в Черном море, включая отдельные нефтяные пятна у берега.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил, что «Транснефть» отправила специализированную технику для уборки нефтепродуктов на побережье Анапы. Он отметил, что на месте работают около 300 человек, среди них много волонтеров.

Ранее сообщалось, что в Анапе, расположенной в Краснодарском крае, был введен режим чрезвычайной ситуации из-за загрязнения береговой линии нефтепродуктами.