Baza: неизвестные пригрозили уничтожить три российских самолета во время полета

Экипажи как минимум трех российских авиалайнеров получили пугающие сообщения с угрозами об уничтожении самолетов. В этот момент транспорт пролетал над южными регионами страны, сообщила Baza.

Неизвестные запустили волну угроз на английском языке. В них злоумышленники сообщили о намерении уничтожить любые летательные аппараты, залетающие в южные регионы России. Первыми такую угрозу получил экипаж «Боинга». Самолет 737-800 авиакомпании «Победа» маршрута Петербург — Владикавказ перевозил 185 пассажиров.

«Покиньте воздушное пространство, или будете уничтожены», — гласило сообщение.

Вскоре аналогичные предупреждения получили пилоты суперджета «Азимут» (Уфа — Минводы), а экипаж борта «Аэрофлот» (Москва — Анталья). Все это во время полета. Однако на его качество и посадку угрозы не повлияли, судна успешно приземлились в пунктах назначения.

Ранее сообщалось, что неизвестные заминировали ТЦ в южной столице Кузбасса.