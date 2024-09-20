Неизвестные заминировали новокузнецкий торговый центр

Сообщение о минировании поступило днем, 20 сентября. На место ТЦ «Юность» оперативно прибыли службы, посетителей и сотрудников быстро вывели из здания. После прошедшей проверки информация о бомбе не подтвердилась. Будут выяснять автора неудачной «шутки».

Примечательно, что массовая эвакуация прошла в тот же день в ТРЦ «Лапландия» в Кемерове. Звонок также оказался ложным.

Ранее сообщалось, что триТЦ эвакуировали в Подмосковье из-за ложных сообщений об угрозе взрыва. Здание спешно покинули свыше 400 человек.