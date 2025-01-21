BAZA: обломки дрона ВСУ упали на многоэтажку в Смоленске

Украинский беспилотник попал в жилой дом в Смоленске. Об этом со ссылкой на местных жителей передает BAZA. Все произошло в Заднепровском районе города.

Как рассказали очевидцы, беспилотный летательный аппарат столкнулся с крышей многоэтажного дома на улице Автозаводской. В результате столкновения взрывной волной были выбиты окна на верхнем этаже, после чего началось возгорание. По предварительной информации, никто не пострадал.

Около получаса назад в городе прозвучала серия взрывов. Ранее губернатор Анохин предупреждал об угрозе атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов. В регионе задействована система противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по селу в Херсонской области из РСЗО HIMARS: есть раненые и погибшие.