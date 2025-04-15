BAZA передает о минимум двух пострадавших после атаки БПЛА на многоэтажку в Курске

В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о пожаре в частном доме в Курске, который произошёл после атаки украинского беспилотного летательного аппарата. Это подтверждают и данные, полученные от BAZA.

В Курске произошло столкновение беспилотного летательного аппарата с жилым зданием. По предварительным сведениям, в результате инцидента пострадали два человека. Очевидцы сообщают о происшествии в социальных сетях и публикуют видеозапись с места событий.

В результате атаки беспилотников в Курске было повреждено не менее пяти зданий. Система противовоздушной обороны работает.

Жители сообщают о том, что в воздухе прозвучало не менее десяти взрывов.

Ранее сообщалось, что последствия ночной атаки вражеских БПЛА на жилой многоэтажный дом в Курске попали на видео.