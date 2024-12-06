Mash: восьмиклассник напал с ножом на учеников школы в Краснодарском крае

Резонансное ЧП произошло в филиале школы №94 в поселке Российском Краснодарского края. Во время перемены между школьниками разгорелся конфликт из-за громкой музыки, который перерос в вооруженное нападение.

Как пишет телеграм-канал SHOT, одному из подростков не понравилось, что его одноклассники громко слушают музыку. В итоге, ученик принес в школу нож и во время ссоры начал наносить удары одноклассникам. Пострадали несколько подростков: двое получили серьезные колото-резаные ранения, которые потребовали экстренной госпитализации. Еще один школьник получил серьезную травму носа.

Правоохранительные органы задержали нападавшего. По информации Readovka, в школе введен особый режим - часть учеников находится в классах под присмотром администрации. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего и причины агрессивного поведения подростка.

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