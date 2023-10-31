База США в Сирии была обстреляна ракетами

База США на востоке Сирии, расположенная в провинции под названием Дейр-эз-Зор, подверглась обстрелу. Об этом сообщает РИА Новости , ссылаясь на данные своего источника 31 октября.

По данным источника, база находится на месторождении под названием «Омар». Местные сообщают о звуках четырех взрывов – их слышали в районах и деревнях недалеко от месторождения. Сразу после взрывов БПЛА и вертолеты США поднялись в воздух.

За последние две недели американские базы в США уже 23 раза подвергались атакам как в Сирии, так и в Ираке.