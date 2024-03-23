Baza: В Брянской области задержали двух подозреваемых в совершении теракта в Красногорске

В Брянской области задержали двух подозреваемых в совершении теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске, сообщает Baza.

Ранее издание сообщило, что в регионе был задержан белый автомобиль — «Рено», на котором, предположительно могли передвигаться преступники. По данным Baza, машину остановили в Суражском районе Брянской области в нескольких километрах от границы с Белоруссией и Украиной (около поселка Теплый).

По предварительным данным, в машине находились шесть человек, четверым из которых удалось сбежать. Уточняется, что задержанными оказались граждане Таджикистана. На данный момент с ними проводят работу сотрудники спецслужб. Предполагаемым преступникам 51 год, 37 лет и 29 лет. Самому младшему — 21 год.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером, 23 марта. В этот день группа неизвестных лиц с оружием в руках и в камуфляжной форме ворвалась в здание и начала безжалостно стрелять по посетителям. В этот день в концертном зале проходило выступления группы «Пикник».

Жуткие кадры начали распространяться в соцсетях. На них видно, как неизвестные стреляют в людей в упор. Кроме того, в «Крокусе» произошел пожар, тушение которого продолжается сейчас.

По информации Следственного комитета РФ, минимум 60 человек погибли. По данным источников канала 112, количество жертв увеличилось до 82 человек. Более 100 человек получили травмы различной степени тяжести.

Ранее мы сообщали, что председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи с трагедией в Московской области.