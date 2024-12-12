Baza: в ЯНАО полиция задержала двух иностранцев с оружием и шпионским набором

В Ямало-Ненецком автономном округе полицейские задержали двух мигрантов, при которых обнаружили оружие и целый арсенал шпионских средств. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

В городе Ноябрьске, который находится в Ямало-Ненецком автономном округе, были задержаны двое граждан Таджикистана. При них обнаружился очень любопытный набор: патроны, порох, лазерный прицел и различные приспособления для оружия. Самое любопытное — у них нашли накладную лысину, линзы для изменения цвета глаз и 27 сим-карт.

Сами они утверждают, что ничего противозаконного не делали, а просто любят оружие. Правда, говорят об этом мигранты исключительно по-таджикски. Они внезапно перестали понимать русский, даже несмотря на то, что несколько месяцев назад сдали экзамен по русскому языку и получили вид на жительство в РФ.

«Пока на мужчин возбудили дело по статье о незаконном хранении оружия. По словам источников, сотрудники спецслужб не очень верят задержанным», — указано в микроблоге.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО привезли тела двух бойцов, погибших в зоне специальной военной операции. Парней хоронили по традициям народов региона. Одна церемония состоялась в поселке Тазовский, а вторая в находкинской тундре. Тем самым местные власти сумели отдать последнюю дань своим землякам.