Погибших на СВО бойцов из ЯНАО похоронят по ненецким обычаям

Уроженцы Тазовского района ЯНАО Андрей Табичи и Георгий Табичи погибли при исполнении боевых задач в зоне спецоперации. Новости сообщил глава муниципалитета Виктор Югай, передает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Глава Тазовского района в скорбном посте на официальном канале рассказал, что ямальские бойцы отважно показали себя при исполнении служебного долга. Они встали на защиту Отечества и их подвиг навсегда запомнят земляки и другие соотечественники.

Как отметил Виктор Югай, похороны участников СВО состоятся 19 ноября. Прощание проведут в Центре национальных культур. При этом похоронят ребят по традициям народов региона: Андрея — в родном поселке Тазовском, Георгия — в находкинской тундре.

Ранее сообщалось, что участнику спецоперации из Ингушетии присвоили звание Героя России посмертно.