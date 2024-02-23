Baza: в Краснодарском крае произошел взрыв после падения летательного аппарата

Жители хутора Трудовая Армения в Краснодарском крае опубликовали видеозапись мощного пожара, который разгорелся после падения неопознанного летательного объекта. Об этом сообщает Baza.

Жители в Каневском районе увидели в небе горящий объект, который стремительно летел вниз. После падения он взорвался и продолжил гореть, освещая заревом все вокруг. Вверх поднялся черный дым, который засняли на камеру. Южане гадают, что именно упало на территории. По их версии, это некий летательный аппарат.

Загадочный объект упал на хоздвор. По данным канала, людей во дворе в этот момент не было и никто не пострадал.

На место стягиваются экстренные службы, включая МЧС. Официального комментария о произошедшем пока не было.

Ранее сообщалось, что в Николаеве произошел взрыв.