Baza: в нескольких городах России произошли поджоги полицейских автомобилей

В пятницу, 20 декабря, в нескольких городах России произошли поджоги полицейских автомобилей, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Твери. Телеграм-канал Baza сообщил , что в Москве произошло возгорание авто в районе Бутово.

Злоумышленника задержали на месте происшествия. Свидетели помогли потушить машину снегом. Что касается автомобиля в Санкт-Петербурге, его состояние оказалось более критичным: огонь поглотил все, что было под капотом. Подозреваемой в поджоге стала несовершеннолетняя девушка.

В Твери была подожжена полицейская «Газель», которая была замета снегом и находилась рядом с Заволжским РОВД на бульваре Шмидта.

Молодой человек подошел к машине с легковоспламеняющимся веществом, облил ее и поджег. Он снимал процесс на камеру — возможно, что он действовал под влиянием мошенников.

Ранее сообщалось, что обманутый мошенниками мужчина поджег здание пункта полиции и суда в Одинцово.