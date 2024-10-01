Baza: в сгоревшей московской квартире в ЖК «Селигер Сити» взорвались только 14 баллонов из 20
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В сгоревшей квартире в жилом комплексе «Селигер Сити» обнаружили в общей сложности 20 газовых баллонов. Пожар мог привести к более серьезным последствиям, но, как сообщила Baza, взорвались лишь 14 из них.
Источники сообщают, что сотрудники МЧС нашли в квартире №86 шесть нетронутых газовых баллонов.
В ходе разбора завалов было обнаружено тело мужчины, который, по предварительным данным, является 38-летним владельцем жилья Романом Карташовым. Официальное опознание пока невозможно из-за серьезных ожогов, и потребуется генетическая экспертиза.
Кроме того, жильцу квартиры №87 также был причинен вред: он выпрыгнул из окна пятого этажа, пытаясь спастись от огня. Благодаря внимательным очевидцам его поймали с помощью одеяла. Он выжил, но получил множественные переломы. После одного из взрывов рухнула стена между квартирами 86 и 87.
Следователи уже опросили бывшую жену Романа, которая рассказала, что они прожили вместе 16 лет и что в последние месяцы он страдал от депрессии и проявлял агрессию.
По версии следствия, мужчина мог сознательно устроить пожар. Соседи отмечали, что накануне инцидента он перенес множество газовых баллонов в свою другую квартиру в Химках, но туда его пропустили.
Ранее сообщалось, что около 30 лесных пожаров зафиксировано в Рязанской области.