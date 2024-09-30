Около 30 лесных пожаров зафиксировано в Рязанской области
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В Рязанской области увеличивается количество лесных пожаров. По информации Авиалесохраны, к сегодняшнему дню в регионе зафиксировано почти 30 возгораний в лесном массиве. Об этом сообщает 7info.
Уточняется, что огнем охвачено более ста гектаров леса.
Отмечается, что на данный момент сложная обстановка с пожарами наблюдается в трех районах области, в одном из них даже введен режим ЧС.
Добавляется, что, помимо этого, в выходные в Рязанской области наблюдалась повышенная опасность на фоне ситуации с возгоранием травы. В настоящее время в регионе сохраняется пятый класс пожарной опасности.
Ранее сообщалось, что восемнадцать лесных пожаров ликвидировали в Подмосковье за день.