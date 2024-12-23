Baza: в Тобольске арестовали троих школьников за поджог снегоуборочной машины

В Тобольске было возбуждено уголовное дело в отношении ученика пятого класса и двух девятиклассников из-за поджога снегоуборочной машины, сообщил телеграм-канал Baza.

Поджог произошел 21 декабря около 18:00 на территории базы РЖД, расположенной на краю города. Неизвестные подожгли одну из снегоуборочных машин, а другую — облили белой краской.

При осмотре места происшествия обнаружили три пакета с углем для разведения огня, пустую бутылку из-под краски, обувной след 36-го размера и два пустых огнетушителя.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых. Ими оказались ученики школы на севере Тобольска — девятиклассники Кирилл и Дима, а также пятиклассник Матвей.

По версии следствия, они получили указания от неустановленного лица в мессенджере с обещанием денежного вознаграждения за поджог.

На Кирилла и Диму завели уголовное дело по статье о теракте, старших подростков поместили в изолятор временного содержания. Матвей, не достигший совершеннолетия, был отправлен в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей в Тюмени.

Ранее сообщалось, что суд в Тюмени арестовал восьмиклассника по делу о подготовке теракта.