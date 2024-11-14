У нападающего «Краснодара» Смолова украли в раздевалке часы за 8 млн руб.

После матча в Казани у нападающего «Краснодара» Федора Смолова исчезли часы, которые стоят 7-8 млн руб. Об этом сообщает «СЭ».

По окончании игры 15-го тура первенства России с «Рубином» (1:1) форвард не сумел найти свою вещь, оставленную в шкафчике гостевой раздевалки. Работники стадиона отсмотрели записи с камер видеонаблюдения, но на них видно исключительно вход в раздевалку. На имеющихся кадрах не было замечено ничего подозрительного.

Нападающий вновь вернулся в состав «Краснодара» этим летом и подписал соглашение с клубом до 2025 года.

Ранее сообщалось о том, что хоккеиста Максима Макарова на 5 лет отстранили от игр из-за обнаруженного в крови морфина.