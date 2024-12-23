Baza: военный «заминировал» отель в Краснодаре во сне

12 декабря в оперативные службы Ейска поступил тревожный звонок с сообщением о том, что отель «Кабанарий» в Краснодаре заминирован. Как сообщил телеграм-канал Baza, спасатели пытались снова связаться с ним, но ответ так и не последовал — мужчина уже спал.

Заявителем оказался 44-летний военнослужащий Александр С. Он объяснил полиции, что имеет четыре контузии и проходит лечение в госпитале Ейска.

В ночь на 12 декабря ему приснился страшный сон, и, действуя на автомате, он поднял трубку, «заминировал» отель и снова уснул. Поэтому больше не мог ответить на звонки.

В ходе проверки гостиницы никаких взрывных устройств не обнаружили. Ситуацию будет расследовать военно-следственная служба.

Ранее сообщалось, что из-за ложных заявлений о минировании в Пулково задержали вылет более 10 рейсов.