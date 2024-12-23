Из-за ложных сообщений о минировании в Пулково задержали вылет более 10 рейсов

Вылет сразу 13 рейсов задержали в аэропорту Пулково. Об этом передает телеканал 78.ru со ссылкой на источник в воздушной гавани Санкт-Петербурга. Причиной задержки стали анонимные сообщения о якобы минировании.

Как следует из информации онлайн-табло петербургского аэропорта, 10 из задержанных ранее вылетов уже отправлены. Еще три пассажирских борта ожидают команды диспетчеров на взлет.

«Как сообщил источник, авиарейсы задержали из-за сообщений о лжеминировании. Очевидцы рассказали, что пассажиров не выпускают из самолетов и не сажают в них», — приводится в сообщении телеканала.

Напомним, на прошедших выходных по России прокатилась массовая череда мини-спровоцированных украинскими спецслужбами терактов. Так, завербованная украинцами пенсионерка взорвала несколько петард в МФЦ на севере Москвы. А после в подмосковном Королеве эвакуировали целый торговый центр из-за подрыва петарды. Также произошел подрыв неизвестным петардой помещения «Почты России» в Химках Московской области.

Ранее «Турпомощь» на фоне «коллапса» в Шереметьево объяснила, как пассажирам вести себя при задержке авиарейсов.