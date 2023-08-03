Baza: взрыв прогремел на территории склада в подмосковной деревне Ачкасово

На территории кислородно-аккумуляторного склада в подмосковной деревне Ачкасово прогремел взрыв, сообщает Baza .

По информации издания, сразу после взрыва случился пожар. Его площадь составляет триста квадратных метров. В горящем помещении, по данным журналистов, есть емкости с литием.

О причинах происшествия не сообщается. Официальных комментариев по данному поводу пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в Люберцах загорелись ангары на площади 1,3 тысячи квадратных метров.