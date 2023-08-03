Baza: взрыв прогремел на территории склада в подмосковной деревне Ачкасово
Фото: [Baza]
На территории кислородно-аккумуляторного склада в подмосковной деревне Ачкасово прогремел взрыв, сообщает Baza.
По информации издания, сразу после взрыва случился пожар. Его площадь составляет триста квадратных метров. В горящем помещении, по данным журналистов, есть емкости с литием.
О причинах происшествия не сообщается. Официальных комментариев по данному поводу пока не поступало.
Ранее сообщалось, что в Люберцах загорелись ангары на площади 1,3 тысячи квадратных метров.