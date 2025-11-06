Бдительность нижегородцев помогла ликвидировать наркопритоны и задержать распространителей

В Нижегородской области подведены итоги общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», показавшей эффективность взаимодействия правоохранительных органов и граждан в борьбе с наркопреступностью. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, в ходе мероприятия было изъято около двух килограммов запрещенных веществ, предотвращенных от распространения на улицах городов. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Акция предоставила жителям региона возможность анонимно сообщать о точках сбыта наркотиков через телефон доверия. За время ее проведения поступило 349 сигналов от бдительных граждан, что свидетельствует о высоком уровне общественной сознательности и доверия к правоохранительной системе. Каждое обращение становилось основанием для проверки и оперативных действий.

На основе полученной информации полицейские пресекли деятельность нескольких наркопритонов и задержали распространителей. Итогом стали 16 возбужденных уголовных дел и 75 составленных административных протоколов, что нанесло ощутимый удар по наркосети в регионе.

Таким образом, акция не только позволила изъять значительное количество наркотиков, но и продемонстрировала важность гражданской позиции населения в обеспечении правопорядка. Подобные мероприятия создают действенный барьер на пути распространения запрещенных веществ и способствуют оздоровлению общественной среды.

